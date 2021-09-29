كاراجر: صلاح سيكون الهداف التاريخي لليفربول في أوروبا قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح جيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق، بأن جناح الفريق، محمد صلاح وصل إلى مستوى وصفه بـ"المخيف" وسيكون لديه المقدرة قريبا على كسر رقم ستيفن جيرارد كهداف للفريق في البطولات الأوروبية.

وقال كاراجر في تحليله لمباراة ليفربول أمام بورتو بدوري الأبطال: "مو صلاح، نحن جميعا نعلم لأي درجة هو هداف كبير، لكنه في الوقت الحالي بمستوى مخيف".

وتابع: "ساديو ماني، في بعض الأوقات يتأرجح بين البارد والساحن، لذا من الجيد أنه تمكن من التسجيل، لكن صلاح، أعتقد أنه قريب للغاية من كسر رقم جيرارد في أوروبا".

أحرز محمد صلاح 29 هدفا على المستوى الأوروبي، وأصبح يبتعد بهدف واحد عن جيرار الهداف التاريخي للفريق في البطولة.

وأضاف: "أعتقد أن هذا الرقم سيكسر خلال المباريات القليلة المقبلة، تستطيع أن تتخيل ذلك".

بجانب تألق محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا فقد استطاع أن يسجل أكثر من 100 هدف بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.