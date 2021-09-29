السعيد: لدينا هدف واحد.. والسولية: لم أفكر في أمر الشارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو السولية لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، أنه لم يفكر في أمر ارتداء زميله محمد صلاح شارة قيادة المنتخب، مشيراً إلى أن هذا الأمر متروك للجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب ليبيريا في مباراة ودية، غدا الخميس، قبل خوض مباراتي ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وقال السولية في تصريحات صحفية قبل بداية تدريبات المنتخب اليوم الأربعاء: "لم أفكر في أمر الشارة مطلقًا، هذه أمور تخص الجهاز الفني فقط".

وعن أهمية مباراتي ليبيا قال السولية: "لدينا مباراتان يجب الفوز فيهما من أجل تصدر المجموعة، كرة القدم الآن لا تعترف بالأسماء ويجب بذل قصارى جهدنا".

وأتم السولية تصريحاته: "لدينا جهاز فني جديد مميز للغاية وأود أن أشكرهم على إراحتنا قبل الانضمام للمعسكر".

ومن جانبه تحدث عبد الله السعيد قائلاً: "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز في مباراتي ليبيا، لدينا جهاز فني جديد مميز ويتحدث معنا كثيرًا عن أهمية الفترة المقبلة".

وأكمل: "لدينا من الخبرات ما يكفي للتعامل مع أرضية ملعب المنتخب الليبي "النجيل الصناعي" فقد سبق وخضنا العديد من المباريات في القارة الإفريقية على مثل هذه الملاعب".

واختتم عبد الله السعيد تصريحاته: "هدفنا هو الحصول على الست نقاط أمام ليبيا وتصدر المجموعة".