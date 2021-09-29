تدريبات ترفيهية و"جيم" وتقسيمة.. كيف يستعد الزمالك لتوسكر الكيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اكتفى باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بتدريبات تأهيلية للاعبي فريقه استعداداً لمواجهة توسكر الكيني في دوري الأبطال، مع تقسيمة خفيفة وتدريبات ترفيهية.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 16 أكتوبر القادم.

الزمالك خاض مرانه في النادي الصحي "الجيم" لرفع معدلات اللياقة البدنية عند اللاعبين بسبب عدم خوض الفريق لمباريات رسمية منذ انتهاء الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ويعتمد المدرب الفرنسي على التدريبات التأهيلية لإعادة الفريق إلى اللياقة البدنية والفنية قبل بداية المعترك الإفريقي حيث يأمل الزمالك في تحقيق اللقب السادس في تاريخه.

وشهد المران فقرة ترفيهية اشتملت على سباق سرعة على مرحلتين بالكرة وبدونها بين اللاعبين، وسط أجواء طيبة ومرحة.

وعقد كارتيرون جلسة مع شيكابالا قائد الفريق على هامش المران للاطمئنان على حالته الفنية والبدنية في ظل افتقاد الفريق له في الفترة المقبلة بسبب إيقافه 8 مباريات.

شيكابالا شارك في تقسيمة شهدت تألقاً كبيراً من قائد الفريق، وكذلك يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وإسلام جابر.

ومنح كارتيرون اللاعبين راحة لمدة 5 أيام بداية من 1 أكتوبر حتى يوم 5 من الشهر نفسه في آخر الراحات التي يحصل عليها الفريق قبل العودة للمباريات الرسمية بداية من مواجهة توسكر الكيني ثم انطلاق الدوري الممتاز يوم 25 من الشهر المقبل.