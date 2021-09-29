بعد ظهور ميسي خلف حائط الصد.. ردود أفعال حول اللقطة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل خلال مباراة فريقه أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقاد ميسي النادي الباريسي للفوز على فريق المدرب بيب جوارديولا، بثنائية نظيفة، سجل خلالها البرغوث الأرجنتيني أول أهدافه منذ انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وعلى الرغم من الليلة المثالية التي قضاها ميسي في ملعب "الأمراء" معقل النادي الباريسي، إلا أنه أثار الجدل خلال المباراة في لقطة لم يعتاد عليها عشاق النجم الأرجنتيني.

واحتسب حكم اللقاء أثناء المباراة ركلة حرة لصالح فريق مانشستر سيتي وكان رياض محرز يستعد لتنفيذها، ليتفاجئ الجميع وبعد وقوف حائط الصد، ظهر ميسي وهو نائم على الأرض خلف حائط لفريقه أثناء تنفيذ الركلة، في لقطة أثارت جدل واسع بين متابعي المباراة.

ورفض العديد من المشجعين ونجوم الكرة السابقين، اللقطة الذي ظهر خلالها ميسي وهو نائم خلف حائط الصد لفريقه لأن ذلك يراه البعض أنه تقليل من شأن اللاعب الأجرنتيني، وعلى رأسهم المدافع الإنجليزي ريو فيرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق والذي علق على اللقطة قائلاً: "لا يمكن أن يحدث هذا مع ليو ميسي، هذه قلة احترام، إذا كنت لاعبا في هذا الفريق سأقول لميسي إنني سأستلقي من أجله، هذا ليس ما يفعله ميسي".

كما أن علامات التعجب ظهرت على وجه زملائه أبرزهم أندير هيريرا ونيمار دا سيلفا وإدريسا جانا جايي في الفريق أثناء توجهه للجلوس خلف الحائط، وعلق نيمار زميله في الفريق وأحد أصدقائه المقربين بعد ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عندما وضع الصورة وكتب عليها: "ماذا تفعل هنا؟.

ومن جانبها، علقت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية على اللقطة، مفسرة أن ميسي قام بعمل الحركة من تلقاء نفسه دون أن يكون للأمر شيئاً تكتيكياً من المدرب ماوريسيو بوكيتينيو.