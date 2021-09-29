قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.. وادي دجلة أمام بطلات مالي وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا للسيدات نادي وادي دجلة في المجموعة الأولى، وذلك بعدما سحبت اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الإفريقي بمصر.

ويشارك وادي دجلة في النهائيات باعتباره بطل الدوري في البلد المنظم مصر، حيث تقام أول بطولة في تاريخ القارة السمراء للأندية الإفريقية.

أوقعت القرعة نادي وادي دجلة مع فريق ايه إس مانده (المالي)، إضافة إلى مالابو جينز من غينيا الإستوائية، وهاساكاس لاديز من غانا.

جاء في المجموعة الثانية من البطولة هيهيجا كوينز من كينيا، وميملودي صندوانز الجنوب إفريقيا، والجيش الملكي المغربي، وريفيرز أنجيلز النيجيري.

وتقام البطولة في الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر في العاصمة المصرية القاهرة.