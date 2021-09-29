تقارير تركية: فاتح تريم يمنح مصطفى محمد الفرصة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية تركية، أن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي منح مهاجم الفريق مصطفى محمد الفرصة الأخيرة من أجل اثبات جدارته باللعب للفريق.

وقالت صحيفة "ميلي جازت" التركية أن مصطفى محمد أمام الفرصة الأخيرة لاثبات جدارته في الأيام المقبلة بتحرك النادي من أجل التعاقد معه بشكل نهائي.

ويرغب فاتح تريم في عودة مصطفى محمد للمستوى الذي قدمه في الموسم الماضي، لكنه لو لم يعد لمستواه الذي عرفه عنه، لن يوافق على تفعيل بند حق الشراء في نهاية ديسمبر الجاري.

ولن يكون مصطفى محمد اللاعب الوحيد الذي يضعه فاتح تريم تحت الاختبار، حيث يتعامل مع سفيان فيغولي، وريان بابل بنفس المنطق.

يبحث مصطفى محمد عن هدفه الأول مع جالاتا سراي في الموسم الجديد، بعدما خاض 13 مباراة بين أساسيا واحتياطيا ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.