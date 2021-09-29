ممدوح عباس: 5 أفراد يحاولون تفجير فريق الكرة بنادي شهير.. ويجب المواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، تغريدة تحدث خلالها عما وصفه بـ"تفجير فريق كرة القدم" بناد كروي شهير، لم يفصح عن اسمه.

وأشار عباس في تغريدته، إلى أن المسؤول عما وصفه بـ"التفجير" هم خمسة أفراد، مطالبًا بضرورة معاقبتهم في أقرب وقت ممكن.

وقال عباس في تغريدته: "في نادي كروي شهير يحاول بعضهم تفجير فريق الكرة من الداخل. هم خمسة ويعرفهم المسئولين في هذا النادي".

واختتم: "لابد من المواجهة والعقاب والا ستكون العواقب وخيمة واعتقد ان الادارة قادرة على هذا. وان لم يرتدعوا سأنشر اسمائهم لتعرف جماهير النادي ماذا يحدث".