الدوري الإنجليزي يفكر في تقديم مكافأة للأندية المتفاعلة إيجاباً مع لقاح كورونا

كشف الدوري الإنجليزي الممتاز أن 13 من أصل 20 ناديًا في الدوري الممتاز تم تطعيم أقل من 50 في المائة من اللاعبين بشكل كامل ضد فيروس كورونا، ما جعل الرابطة تفكر في تقديم مكافأة مقابل الحصول على التطعيم.

وكتب مسؤولو الدوري الآن مباشرة إلى الأندية أنهم سيقدمون “مكافأة” خاصة لأولئك الذين لديهم أكبر عدد من اللاعبين الذين تم تطعيمهم.

ووفقاً للرسالة التي اطلعت عليها سكاي سبورتس، لم يتم تحديد الحافز الدقيق بعد، لكنه يأتي في خضم مخاوف حقيقية بشأن المستويات المنخفضة نسبيًا لحماية لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من فيروس كورونا.

ومع اقتراب فصل الشتاء، يريد المسؤولون التأكد من أن مستوى النخبة في اللعبة يتقدم بخطوة واحدة على أي لائحة أكثر صرامة قد تفرضها الحكومة.

ويقول جزء رئيسي من رسالة الدوري الإنجليزي الممتاز: “وفقًا للبيانات المتوفرة لدينا، تم تطعيم أكثر من 50 في المائة من فرق فقط من فرق الأندية بالكامل، لذلك لدينا طريق لنقطعه.”

وتابعت الرسالة “نحن ندرس ما إذا كان بإمكاننا مكافأة هذه الفرق / اللاعبين الأكثر توافقًا مع لقاح كورونا والذين اختاروا التطعيم، وكيف يمكننا ذلك على أفضل وجه.”

وأضافت “من الواضح بشكل متزايد أن التطعيم الكامل سيكون المعيار الرئيسي للحكومة والسلطات الصحية، من حيث السفر الدولي وإصدار شهادة اللقاح المحتملة في الأحداث واسعة النطاق.”

إصابة نجولو كانتى بالفيروس تزيد من المخاوف بشأن لقاح كورونا بين الأندية

أثبتت الفحوصات أن نجولو كانتي لاعب تشيلسي أصيب بالفيروس يوم الثلاثاء، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن تلقي لاعبي أندية النخبة للقاح.

وقال توماس توخيل رداً على ذلك إنه سيواصل معاملة لاعبيه مثل “الكبار” ولن يجبرهم على تلقي التطعيم.

وذكرت قناة سكاي سبورتس نيوز الأسبوع الماضي، أن معظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز قد تلقوا أول تطعيم ضد فيروس كورونا على الأقل، على الرغم من أن المستويات في الحقنة الثانية كانت مخيبة للآمال.

وكشفت دراسة استقصائية خاصة بأخبار الرياضة من سكاي، عن الأندية الكبرى عن اختلافات واسعة في مستويات المشاركة.

وقالت الدراسة أن وولفرهامبتون على سبيل المثال، قد تم تطعيم جميع لاعبيهم بالكامل، وآخرون مثل برينتفورد ولييدز، قاموا بتطعيم أكثر من 90 في المائة من لاعبيهم.

وقالت العديد من الأندية الأخرى لشبكة سكاي سبورتس نيوز، أنهم وبينما شجعوا لاعبيهم على التطعيم بشكل كامل، لا يمكنهم إجبارهم على تلقي اللقاح، فيما، اختارت بعض الأندية عدم الرد، بسبب سرية الموظف.