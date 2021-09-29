موعد مباراة النصر وابها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة النصر وابها في الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، في إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

يحتضن ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) معقل نادي أبها مباراته ضد نادي النصر بحضور جماهيري محدد.

يسعي الفريقان خلال تلك المباراة الى تعويض النقاط المفقودة خلال الجولات الماضية وحصد الثلاث نقاط الثمينة للتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي 2021-2022.

حيث تخوض كتيبة العالمي مواجهته امام ابها من أجل الصعود خطوة أو أكثر خلال جدول ترتيب الدوري السعودي. الأمر الذي قد يقلب موازين ترتيب المسابقة في حالة تعثر أحد الأندية التي تسبق النصر بفارق نقطة واحدة فقط أو نقطتين.

في المقابل يحاول أبها جاهداً للخروج من منطقة الخطر التي قد تدفعه للهبوط وذلك بعد أن وقع فالمركز قبل الأخير من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويعتبر أضعف خط دفاع في البطولة حتى الآن حيث استقبلت شباكه 15 هدف.

ويحتل النصر المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، حصدهم العالمي من 3 انتصارات، وتعادلين، بينما يتواجد ابها في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وحيد، وتعادل، بينما تعرض لأربع هزائم.

الجدير بالذكر ان الفريقان لم يلتقيا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين سوى في 8 مباريات، تمكن خلالهم النصر من الفوز في 3 مباريات. بينما تمكن أبها من الفوز في مبارتين. وخيم التعادل بينهما في 3 مواجهات.

متى موعد مباراة النصر وابها في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والمعلق؟

يحين موعد مباراة النصر وابها في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:35 بتوقيت مصر، 18:35 بتوقيت السعودية، 15:35 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة النصر وابها في الدوري السعودي على قناة Ssc 1 ويتولى مهمة التعليق عليها كلا من المعلق “فهد العتيبي” والمعلق “عيسى الحربين”.