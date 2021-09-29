البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين يوفنتوس وتشيلسي في دوري ابطال اوروبا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي بالجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 29-9-2021.

تٌسلط الأضواء على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو في إيطاليا، حيث يستضيف قمة مباريات اليوم في دوري ابطال اوروبا بين يوفنتوس وحامل اللقب «تشيلسي»، الطامحان إلى فض شراكة صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، التي تضم مالمو السويدي وزينيت الروسي.

والبداية مع صاحب الأرض، بدأ يوفنتوس رحلة التعافي بتحقيق الفوز على سامبدوريا (3-2) في المباراة الثانية على التوالي يوم الأحد الماضي في الدوري الايطالي وذلك بعد الفوز على سبيزيا بنفس النتيجة، ورغم ذلك لا يزال بعيدًا عن مكانته الطبيعية في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

ومن المتوقع صعوبة ذهاب يوفنتوس بعيدًا في مسابقة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، وستتقلص تلك النظرة التشاؤمية بشكل كبير إذا كان فريق السيدة العجوز سيحاكي آخر نسخة فازت هنا على تشيلسي في نوفمبر 2012، وتمكن رجال أنطونيو كونتي آنذاك من اكتساح البلوز بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

أما عن الحاضر، فاز اليوفي بالجولة الأولى على مالمو بثلاثية نظيفة، ويأمل أبناء المدرب ماسيمليانو أليجري تحقيق الانتصار على تشيلسي اليوم، والذي سيحمل بين طياته العديد من الفوائد، خاصة وأنه يدخل اللقاء دون أبرز نجومه في الخط الهجومي، ألفارو موراتا وباولو ديبالا بسبب الإصابة، بالإضافة إلى كل من، آرثر ميلو، كايو خورخي، هانس كافيليا، وآرون رامسي.

على الجهة المقابلة، أثبتت هزيمة تشيلسي هنا منذ ما يقرب من تسع سنوات أنها ضارة في دفاعهم عن لقب دوري أبطال أوروبا 2012/13، حيث انتهى بهم الأمر في المركز الثالث في المجموعة، أما بالنسبة للموسم الحالي، لم يكن فوز البلوز ضد زينيت في الجولة الأولى مقنعًا.

ويدخل تشيلسي مباراة يوفنتوس اليوم بظروف صعبة ايضًا، حيث خسر في مباراته الأخيرة قبل السفر إلى إيطاليا، أمام مانشستر سيتي على أرضه في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، كما سيغيب عنه النجم الفرنسي نجولو كانتي لإصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ماسون ماونت، ريس جيمس، وكريستيان بوليسيتش للإصابة.

وتمكن تشيلسي من تحقيق الانتصار مرة واحدة فقط عندما يواجه الأندية الإيطالية في أرضها، وتعادل في مثلها، وخسر في 5 مناسبات، ولكن البلوز تحت قيادة توماس توخيل مختلف تمامًا عن ما مضى، حيث لن يكون الخروج بالثلاث نقاط من ملعب أليانز ستاديوم الليلة بالأمر المفاجئ.

ويدير مباراة يوفنتوس وتشيلسي اليوم، الحكم الإسباني «خيسوس خيل مانزانو»، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي الجزائري «حفيظ دراجي».