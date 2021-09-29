البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد وفياريال في دوري ابطال اوروبا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري ابطال اوروبا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021.

سيكون ملعب أولد ترافورد شاهدًا على مباراة الانتقام بين مانشستر يونايتد ونظيره فياريال، في أول لقاء يجمع الفريقين بعد نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي والذي انتهى بفوز الغواصات الصفراء (11-10) بركلات الترجيح.

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مان يونايتد وفياريال في دوري ابطال اوروبا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي التونسي «عصام الشوالي».

وسيدخل مانشستر يونايتد مباراة فياريال بشعار لا بديل عن الفوز، بعدما تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الافتتاحية بنتيجة (2-1)، أمام يونج بويز السويسري بالضربة القاضية في الدقيقة (95).

ويمر مان يونايتد بفترة عصيبة في الوقت الحالي، حيث تعرض للخسارة الأولى في الدوري الانجليزي هذا الموسم على يد أستون فيلا على ملعبه أولد ترافورد، بداية الأسبوع الجاري، وهو ما زعزع منصب المدرب أولي جونار سولشاير.

ناهيك عن تلك الهزيمة، فإن الشياطين الحمر لم يظهروا الآداء الذي يجعل عشاقه واثقون من الظهور على منصات التتويج من جديد هذا الموسم، وهو الأمر الذي حان وقته خاصة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، جادون سانشو، ورافائيل فاران.

ويدخل مان يونايتد مواجهة فياريال مفتقدًا خدمات كل من، ماركوس راشفورد، عماد ديالو، لوك شو، للإصابة، كما أن مشاركة هاري ماجواير في محل شك، بينما يغيب آرون وان بيساكا بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية.

على الجهة المقابلة، نجح فياريال في تفادي الخسارة أمام ريال مدريد في مباراته الأخيرة بالدوري الاسباني قبل سفره إلى إنجلترا، حيث تعادل بنتيجة (0-0)، ليحافظ على سجله خالٍ من الهزائم منذ بداية الموسم.

ولأن الأرقام تكون احيانًا خادعة، فإن فياريال حقق الانتصار في مباراة واحدة فقط حتى الآن، وكان على حساب إلتشي في اللا ليجا، بينما تعادل في 6 مناسبات، منها لقاء أتلانتا في الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

ويأمل فياريال الخروج بنتيجة إيجابية من أمام مانشستر يونايتد اليوم، من أجل الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة بـ17 مباراة، في بطولات اليويفا (يورباليج – تشامبيونزليج – كأس السوبر)، وايضًا للحفاظ على حظوظه كاملة في بلوغ دور 16.

ويغيب عن صفوف فياريال في تلك الموقعة، خوان فويث، وجيرارد مورينو للإصابة، كما أن مشاركة دانا رابا، وصامويل شيكويزي في محل شك، وسيفتقد خدمات فرانسيس كوكلين بسبب تعرضه للطرد أمام أتلانتا.