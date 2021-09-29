غيابات بالجملة عن مباراة اليوم بين يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم واحدة من أبرز قمم الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس الإيطالي و تشيلسي الإنجليزي.

يمر فريق ماسيمليانو أليجري بفترات صعبة للغاية في الدوري الايطالي، حيث حقق فوزين فقط من 6 جولات في الدوري، ما أفقده نقاط عديدة في جدول الترتيب خلف نابولي وقطبي ميلانو، إنتر وميلان.

وفي دوري أبطال أوروبا، افتتح يوفنتوس مباريات دور المجموعات بفوز عريض بثلاثية نظيفة على حساب مالمو السويدي في الجولة الأولى.

من جهته بدأ تشيلسي منافسات الدوري الانجليزي الممتاز بشكل مختلف تماماً عن مسار السيدة العجوز، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، رغم الخسارة في آخر جولة أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف على ملعب ستامفورد بريدج.

وفي دوري أبطال أوروبا، افتتح فريق توماس توخيل منافسات دور المجموعات بالفوز بهدف نظيف على نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي في الجولة الأولى.

ما هي أبرز الغيابات عن مباراة اليوم بين يوفنتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا؟

يفتقد فريق ماسيمليانو أليجري لأبرز نجوم خط الهجوم في مباراة اليوم بسبب الإصابة، حيث تأكد غياب باولو ديبالا و ألفارو موراتا عن قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء اليوم.

ويغيب عن المباراة الدولي البرازيلي آرثور ميلو كذلك، ومواطنه الشاب كايو جورج القادم حديثاً لصفوف يوفنتوس من سانتوس البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بالإضافة إلى لاعب خط الوسط الويلزي آرون رامزي.

بالمقابل، يفتقد توماس توخيل لخدمات رئة الفريق، الدولي الفرنسي نجولو كانتى، بعد تبوث إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى لاعب خط الوسط الفرنسي، يغيب عن صفوف البلوز تشيلسي في مباراة اليوم، الدولي الانجليزي الذي لا غنى عنه في خطط المدير الفني الألماني “ماسون ماونت”، ومواطنه رايس جيمس، بالإضافة إلى الغياب المستمر للجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش.