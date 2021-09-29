ديمبيلي و سيفيروفيتش أبرز غيابات مباراة اليوم بين بنفيكا و برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تنفس نادي برشلونة الصعداء في الجولة الماضية من الدوري الاسباني، وحقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة على حساب ليفانتي، في مباراة شهدت عودة صاحب الرقم 10 الجديد “أنسو فاتي” المتغيب لقرابة السنة بسبب الإصابة.

وبدأ برشلونة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية بثلاثية نظيفة مع الرحمة، أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب كامب نو، ولا بديل عن الفوز أمام بنفيكا، لتفادي الحسابات الضيقة في نهاية المشوار.

من جهته، يقدم بنفيكا البرتغالي بداية مثالية على مستوى الدوري البرتغالي في هذا الموسم، حيث حقق 7 إنتصارات متتالية في أول 7 جولات، ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة.

وفي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، عاد فريق المدرب جورجي جيسوس بالتعادل السلبي في الجولة الأولى من ملعب دينامو كييف الأوكراني، ويسعى لاستغلال المستوى المتذبذب للضيوف، لتحقيق الفوز الأول في المجموعة.

ماهي ابرز الغيابات في مباراة اليوم بين بنفيكا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

يفتقد الفريق المضيف لمهاجمه الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش في مباراة اليوم أمام برشلونة، بالإضافة إلى المدافع الأيمن البرتغالي دييجو جونزالفيس.

وتحوم الشكوك حول مشاركة حارس المرمى ميلي سافيلا، بيدرو ألميدا و ونيمانيا رادونجيش مع فريق المدرب المخضرم جورجي جيسوس في المباراة اليوم.

من جانب برشلونة، يستمر غياب المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو المنتقل حديثاً إلى البلوجرانا قادماً من مانشستر سيتي في صفقة انتقال مجانية.

ويفتقد رونالد كومان في مباراة اليوم أيضاً، لخدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي المستمر في عملية التعافي من الإصابة، بجانب المهاجم مارتن برايثوايت و الظهير الأيسر جوردي ألبا.