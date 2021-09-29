دوري المؤتمر الأوروبي.. توتنهام الإنجليزي يواصل رحلة البحث عن لقب قاري

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

يواصل توتنهام الإنجليزي رحلة البحث عن لقب قاري خلال مشاركته الأولى في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2021-2022.



ويلتقي الفريق الإنجليزي مع مورا من سلوفينيا مساء يوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل مورا الترتيب بدون نقاط.

يستضيف فريق توتنهام على ملعبه بالعاصمة الإنجليزية لندن، نظيره السلوفيني في الجولة الثانية من دور المجموعات، للبطولة التي تقام للمرة الأولى هذا العام.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في نسختها الأولى، عبر قنوات بي إن سبورتس في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة توتنهام مع مورا عبر إحدى قنوات بي إن سبورتس مساء الخميس.