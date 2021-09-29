الامارات | إبراهيم شرباك مدربا لحراس مرمى الرمس

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم شرباك مدربا لحراس مرمى الرمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس ادارة نادي الرمس تعيين إبراهيم شرباك مدربا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض منافسات الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى.

وقال النادي في بيان صحافي: بناء على توصية من اللجنة المشرفة للفريق برئاسة، رئيس مجلس الادارة سالم سلطان الدرمكي تم تكليف المدرب بتدريب مرمى حراس الفريق لما يملكه من خبرة وتجربة مع نادي الرمس وذوده عن مرمى فرق النادي في المراحل السنية للنادي، وحتى وصوله إلى لفريق الاول الفترة (2010-1995)، وعمله اداريا للفريق الاول في موسم 2011-2012، ثم تدريب حراس المرمى في المراحل السنية بعد ذلك، فضلا عن كونه حاصل على رخصة المستوى الأول لحراس المرمى من الاتحاد الدولي، ويحمل شهادة البكالوريوس في القانون، مما يعد اضافة مهمة للفريق الاول ومساندا لمدرب الفريق جاسم الطنيجي.

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