الامارات | الزهراء التونسي يمطر سلة اليوناني السوداني في البطولة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن الزهراء التونسي يمطر سلة اليوناني السوداني في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الزهراء التونسي فوزا كبيرا علي نظيره اليوناني السوداني بنتيجة 36/112 في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة الاندية العربية لكرة السلة التي استهلت اليوم نسختها 33، و ينظمها نادى الاتحاد السكندري في مصر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.

فعلى صالة برج العرب في مدينة الاسكندرية، نجح لاعبي الزهراء في فرض السيطرة المطلقة على مجريات اللعب، وحسم نتائج الفترات الثلاثة الاولى للمباراة بواقع (6-30 و9-37 و 7- 33)، فيما انتهت الفترة الرابعة لصالح اليوناني السوداني بواقع (12-14).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news