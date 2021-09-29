الدوري السعودي للمحترفين.. فريق النصر يلتقي مع نظيره أبها ضمن مباريات الجولة السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق النصر مع نظيره أبها، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول.



ويحتل فريق النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.

في المقابل، حقق فريق أبها نتائج سلبية وانطلاقة غير موفقة هذا الموسم، ويحل الفريق بالمركز قبل الأخير في جدول ترتيب المسابقة بـ4 نقاط فقط.

يستضيف فريق أبها نظيره النصر في مباراة بالجولة السابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام السادسة و35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و35 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2021-2022 عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء عبر قناة SSC 1 HD/SD.