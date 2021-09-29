الهلال يواصل حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

يواصل الهلال حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين، حين يواجه فريق الحزم في الجولة السابعة من عمر المسابقة.



ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، خلف الاتحاد المتصدر بفارق نقطتين أكثر.

في المقابل، يأتي فريق الحزم في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، وجمع 8 نقاط حتى الآن.

يستضيف فريق الحزم نظيره الهلال في الجولة السابعة من الدوري السعودي، مساء يوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الثامنة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة و20 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2021/2022 عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي SSC 1 HD/SD.