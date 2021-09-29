محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

يترقب عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لاختيار أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.



ومن المقرر أن تُسلم جائزة الكرة الذهبية في يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد إلغاء نسختها الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وإلغاء بعض المنافسات، بحسب ما أفادت به يوم الأربعاء صحيفة "فرانس فوتبول".

وستُعلن يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قائمة الـ30 لاعبا المنافسين على الجائزة، بحسب اختيار 180 صحيفا من جميع أنحاء العالم.

وسيُقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في قاعة مسرح دو شاتليه في باريس، حيث أُقيمت مراسم تسليم الجائزة في عام 2019، وكانت تلك النسخة من نصيب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليتصدر بذلك قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لهذه الجائزة برصيد 6 كرات وبفارق كرة واحدة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي.

وستسلم الصحيفة الفرنسية خلال الفعاليات نفسها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم في عام 2021 وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب في العالم تحت 21 عاما، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

وستختار لجنة تحكيم مكونة من 50 صحفيا متخصصين في كرة القدم قائمة مكونة من 20 لاعبة للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية النسائية في نسختها الثانية.

أما بالنسبة لجائزة كوبا، والتي فاز بنسختها الأخيرة الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس، فسيختار قائمة المرشحين المكونة من 10 لاعبين 32 لاعبا سابقا حصلوا على جائزة الكرة الذهبية، بينما ستختار لجنة التحكيم الخاصة بجائزة الكرة الذهبية للرجال قائمة الـ10 حراس مرمى الذين سيتنافسون على جائزة "ياشين" لخلافة البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول.