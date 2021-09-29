بيليه يستعد لمغادرة المستشفى عقب جراحة لاستئصال ورم في القولون

محمد الفلاح - الأربعاء 29 سبتمبر 2021

قالت كيلي ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الأربعاء إن والدها سيغادر المستشفى عقب تعافيه من جراحة لاستئصال ورم في القولون.



ولم تذكر بالضبط موعد مغادرة والدها لمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، لكن صحيفة ولاية ساو باولو قالت إنه سيغادر المستشفى غدا الخميس.

وقالت ابنة بيليه المقيمة في الولايات المتحدة عبر حسابها على تطبيق انستغرام "أصبح أقوى الآن وسيغادر المستشفى لمواصلة التعافي والعلاج في المنزل، سأعود إلى الوطن".

واعتادت كيلي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر اخر مستجدات حالة والدها الصحية خلال فترة إقامته الطويلة في المستشفى لمدة شهر تقريبا بما في ذلك نشر مقاطع فيديو تظهر تعافيه.

وخضع لاعب سانتوس ومنتخب البرازيل ونيويورك كوزموس السابق البالغ من العمر 80 عاما للجراحة في الرابع من الشهر الحالي بعد اكتشاف الورم خلال فحص طبي روتيني. وغادر وحدة العناية المركزة في المستشفى، لكنه تعافى بشكل جيد عقب نقله إلى غرفة خاصة. وسيكمل بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، 81 عاما في 23 أكتوبر المقبل. وعانى بيليه من سلسلة من المشاكل الصحية خلال العقد الأخير خاصة في الفخذ ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.