الامارات | قويض: التبديلات الاضطرارية أثرت في الظفرة أمام كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن قويض: التبديلات الاضطرارية أثرت في الظفرة أمام كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض السبب وراء الأداء الذي ظهر به فريقه أمام اتحاد كلباء إلى التبديلات الاضطرارية خلال الشوط الأول من المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين أمس.

وكان الظفرة تجنب الخسارة الخامسة في الدوري لكنه في الوقت نفسه سقط في فخ التعادل أمام اتحاد كلباء، في مواجهة اضطر فيها المدرب لإجراء تبديلين بخروج أحمد علي وخالد بطي في الدقيقتين 26 و39 بعد تعرضهما للإصابة، بينما شارك في مكانهما حمدان المحرمي وسلطان الغافري على التوالي.

وقال قويض في المؤتمر الصحافي إن المباراة في بدايتها كانت متكافئة و"لكن التبديلات الاضطرارية أثرت على الخطة التي كان يأمل في تطبيقها خلال اللقاء". وقال إن إدارة النادي ستسعى خلال فترة التوقف لإكمال النقص في قوائم اللاعبين الأجانب والمقيمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news