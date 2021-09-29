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الامارات | تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 29 نوفمبر المقبل في باريس، بحسب ما أعلنت اليوم مجلة فرانس فوتبول منظّمة الحدث الدولي. وسيقدّم الحدث في مسرح شاتليه المهاجم العاجي السابق ديدييه دروغبا، يوم الاثنين 29 نوفمبر الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي. وسيتم تكريم أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعبة في العالم بالاضافة إلى جائزتي "كوبّا" لأفضل لاعب شاب و"ياشين" لأفضل حارس.

ويُكشف عن لوائح المرشحين في 8 أكتوبر على قناة مجموعة "ليكيب"، بحسب ما أوضح المنظّمون في بيان. ويحمل لقب الجائزة التي ألغيت العام الماضي بسبب جائحة ، الأرجنتيني ليونيل والأميركية ميغان رابينو، علماً أن الأول أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات (رقم قياسي).

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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