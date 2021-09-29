"أرقام مذهلة ويتفوق على ميسي ورونالدو".. صلاح يتلقى إشادة من نجوم ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قاد النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول، فريقه للفوز على بورتو البرتغالي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن حسابات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

صلاح استطاع أن يسجل هدفين أمام بورتو والهدف الثالث له منذ انطلاق مرحلة المجموعات، كما وصل رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 8 أهداف بتسجيله خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي بعد مرور ست جولات.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز تصريحات نجوم ليفربول السابقين بعد هدفي صلاح في شباك بورتو:

- "مخيف"

وصف قائد دفاع ليفربول السابق جيمي كاراجر، محمد صلاح بـ"المخيف" في ظل أهدافه المتتالية مع ليفربول خاصة في الموسم الحالي.

كاراجر قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميترو" البريطانية :"محمد صلاح مستواه في الوقت الحالي (مخيف)".

وأضاف :"أعتقد أن محمد صلاح قريب جدًا من تحطيم الرقم القياسي لستيفين جيرارد في أوروبا".

واستطاع محمد صلاح أن يسجل 31 هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا (باستثناء الأدوار التمهيدية)، في المقابل أحرز ستيفين جيرارد 41 هدفًا في جميع البطولات الأوروبية ويأتي من خلفه صلاح.

- "رونالدو وميسي ليسوا في جودة صلاح"

دين سوندرز مهاجم ليفربول السابق، علّق على مستوى صلاح خلال الفترة الحالية مع "الريدز".

وقال مهاجم ليفربول السابق في تصريحات عبر إذاعة "TAIK SPORT" :"محمد صلاح لا يمكن إيقافه، في الوقت الحالي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليسوا في جدوته الآن".

وتابع :"صلاح سجل 8 أهداف في 8 مباريات وهو لاعب جناح وليس مهاجمًا ولا يلعب في منطقة الجزاء دائمًا".

- "أرقامه مذهلة"

تحدث بيتر كراوتش هداف ليفربول الأسبق، عن محمد صلاح، قائلاً :"قدرة محمد صلاح على تسجيل الأهداف أصبحت مذهلة".

وأضاف :"رغم أنه مر بفترة صعبة لكنه لا يزال يسجل الأهداف ويتصدر قائمة هدافي بريميرليج".

وواصل :"اللاعبون الذين يسبقونه فقط هم آلان شيرار وهاري كين وسيرجيو أجويرو وتيري هنري في الوصول إلى أكثر من 100 هدف".

وأنهى :"كثرة أهداف صلاح في الفترة الأخيرة أصبحت لا تصدق".