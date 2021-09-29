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لأول مرة منذ جائحة كورونا.. مباريات الليجا بالسعة الجماهيرية الكاملة

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محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

قررت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء السماح بحضور السعة الكاملة من الجماهير خلال مباريات كرة القدم التي تستضيفها الملاعب الإسبانية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية أزمة جائحة .

ويبدأ سريان هذا القرار من بعد غد الجمعة ، بعد أن جرت المباريات دون حضور الجماهير من مارس 2020 حتى مايو 2021.

وفي بداية موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني جرى السماح بحضور الجماهير بشكل جزئي، قبل أن ترتفع نسبة الحضور مؤخرا إلى 60%.

وبالنسبة للفعاليات التي تقام داخل القاعات مثل كرة السلة، فإن النسبة السابقة المسموح بها للحضور الجماهيري كانت تبلغ 40% لكنها سترتفع إلى 80% بداية من أكتوبر المقبل.

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