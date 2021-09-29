يوري تيليمانس لاعب نادي ليستر سيتي ومنتخب بلجيكا - صور Reu ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن فريقا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يتنافسان على ضم البلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي الإنجليزي. وينتهي عقد تيليمانس مع ليستر سيتي في نهاية موسم 2022 2023/ وبالتالي قد يوافق النادي الإنجليزي على بيعه للاستفادة من عائد بيعه. وبحسب بوابة “ذي اثلتيك” اليوم الأربعاء فإن قطبي إسبانيا يتطلعان لضم لاعب منتخب بلجيكا البالغ عمره 24 عامًا. وقال يوري تيليمانس في وقت سابق أنه يبقى ” على خياراته مفتوحة” في الوقت الذي يتفاوض فيه مع ليستر على تجديد عقده. وبخلاف برشلونة وريال مدريد أبدى ليفربول الإنجليزي أيضًا اهتمامًا بضم اللاعب.

كانت هذه تفاصيل خبر صراع بين برشلونة وريال مدريد على نجم وسط ليستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.