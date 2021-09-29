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صراع بين برشلونة وريال مدريد على نجم وسط ليستر سيتي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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صراع بين برشلونة وريال مدريد على نجم وسط ليستر سيتي

يوري تيليمانس لاعب نادي ليستر سيتي ومنتخب بلجيكا - صور Reu

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن فريقا وبرشلونة الإسبانيين يتنافسان على ضم البلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي الإنجليزي.

وينتهي عقد تيليمانس مع ليستر سيتي في نهاية موسم 2022 2023/ وبالتالي قد يوافق النادي الإنجليزي على بيعه للاستفادة من عائد بيعه.

وبحسب بوابة “ذي اثلتيك” اليوم الأربعاء فإن قطبي إسبانيا يتطلعان لضم لاعب منتخب بلجيكا البالغ عمره 24 عامًا.

وقال يوري تيليمانس في وقت سابق أنه يبقى ” على خياراته مفتوحة” في الوقت الذي يتفاوض فيه مع ليستر على تجديد عقده.

وبخلاف وريال مدريد أبدى الإنجليزي أيضًا اهتمامًا بضم اللاعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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