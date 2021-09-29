جاريث بيل يغيب عن مباراتين بتصفيات كأس العالم 2022

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قال روبرت بيدج مدرب منتخب ويلز إن القائد جاريث بيل سيغيب عن مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 أمام جمهورية التشيك واستونيا الشهر المقبل حيث لا يزال المهاجم يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وتعرض بيل، الذي يقضي العام الأخير في عقده مع ريال مدريد ولعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في فريقه السابق توتنهام هوتسبير، لهذه الإصابة خلال التدريبات مع الفريق الإسباني الشهر الماضي لكن توقع الأطباء عودته في أكتوبر.
ولم ينضم اللاعب البالغ عمره 32 عامًا إلى تشكيلة ويلز المؤلفة من 28 لاعبًا لخوض المباراتين في الثامن و11 أكتوبر لكن بيدج توقع تعافي القائد تمامًا بحلول نوفمبر.
وأبلغ بيدج الصحفيين “إصابات عضلات الفخذ الخلفية تتألف من أربع درجات وهو يقترب من الدرجة الرابعة لذا فانه يعاني من تمزق خطير بعض الشيء.
“نحن على اتصال دائم به ومع الفريق الطبي لمتابعة حالته، للأسف جاء هذا المعسكر مبكرًا جدًا بالنسبة لعودته”.
وخاض جاريث بيل 99 مباراة مع ويلز ويمكنه دخول نادي المئة في نوفمبر عندما تلتقي مع روسيا البيضاء وبلجيكا.
وتحتل ويلز المركز الثالث في المجموعة الخامسة بعد أربع مباريات متساوية بسبع نقاط مع جمهورية التشيك التي لعبت مباراة أكثر.
وتتصدر منتخب بلجيكا المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات.
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