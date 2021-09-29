البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين العين والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة العين والوحدة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي»، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 29-9-2021.

يستضيف العين نظيره الوحدة على استاد هزاع بن زايد في لقاء الديربي المرتقب، ضمن الجولة السادسة بدوري ادنوك للمحترفين، وعينه على تحقيق الفوز من أجل فض الشراكة مع الجزيرة والانفراد بصدارة الترتيب.

ويتواجد العين في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك برصيد 13 نقطة وبفارق الاهداف عن الجزيرة، حيث سجل لاعبوه 13 هدف، واستقبلت شباكه 5 أهداف، ولعب البنفسجي مباراة أقل من ملاحقه الذي خاض 6 مباريات.

وخاض العين 5 مباريات في دوري الخليج العربي الاماراتي حتى الآن، حقق الفوز في 4 مناسبات، وتعادل في مباراة واحدة كانت بالجولة الماضية أمام العروبة بنتيجة (3-3).

في المقابل يقبع الوحدة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك برصيد 7 نقاط، حصدهم العنابي من 4 تعادلات متتالية، وحقق فوزه الوحيد في الجولة الأولى امام العروبة برباعية نظيفة.

جدير بالذكر ان عدد المواجهات المباشرة بين العين والوحدة في جميع المسابقات 61 مباراة، حقق العيناوي الفوز في 32 مناسبة، بينما فاز العنابي 20 مرة، وسيطر التعادل على 9 مواجهات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين والوحدة اليوم، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة العين والوحدة، على قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق الرياضي الاماراتي «فارس عوض»، كما ينقل على قناة دبي الرياضية 1، بصوت المعلق «عبد الله السعدي».