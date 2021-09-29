تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام بنفيكا.. كومان يستعيد بيدري

تعرف على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام بنفيكا البرتغالي برسم الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها على ملعب دالوش (النور)، بداية من الساعة 19:00 جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل رونالد كومان المباراة بهدف تحقيق أول فوز في المجموعة، مستعيناً بالشاب بيدري العائد من الإصابة، والنجم أنسو فاتي العائد بدوره من الإصابة التي أبعدته طويلاً، في مباراة ليفانتي بالليجا.

وسيبدأ الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى، وأمامه جيرارد بيكيه و رونالد أراوخو في محور الدفاع، فيما يلعب مانجويزا على اليمين، وسيرجينو ديست على اليسار.

وفي وسط الميدان، من المنتظر أن يدفع المدير الفني الهولندي، بالثلاثي سيرخيو بوسكيتس و فرانكي دي يونج و بيدري في مباراة اليوم منذ البداية.

وفي المقدمة، سيشارك فيليب كوتينيو واليافع خافي في الهجوم، بجانب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي منذ البداية، في ظل الغيابات المؤثرة في هجوم البلوجرانا.

بالنسبة لغيابات برشلونة عن مباراة اليوم أمام بنفيكا، يستمر غياب المهاجم الارجنتيني سيرخيو أجويرو، و الفرنسي عثمان ديمبيلي، والدنماركي مارتن برايثوايت، بالإضافة إلى جوردي ألبا، بسبب الإصابة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أوسكار مانجويزا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، سيرجينو ديست

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، بيدري

خط الهجوم: خافي، فيليب كوتينيو، ممفيس ديباي