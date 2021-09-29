ماجواير و جيرارد مورينو أبرز غيابات مباراة اليوم بين مان يونايتد وفياريال

يلتقي مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد مانشستر يونايتد و ضيفه فياريال الإسباني بعد أربعة أشهر من هزيمة فريق أولي جونار سولشاير بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي في غدانسك ليحصد المدرب أوناي إيمري لقبه الرابع في البطولة.

وافتتح مانشستر يونايتد دور المجموعات بخسارة مفاجئة أمام يونج بويز السويسري 1/2، بينما استهل فياريال الإسباني، مشواره في المجموعة السادسة بالتعادل 2-2 على أرضه مع أتالانتا الايطالي.

ويحتل الفريق الملقب بالغوصات الصفراء المركز 11 في الدوري الإسباني برصيد ثماني نقاط من ست مباريات، بعد أن فاز في واحدة وتعادل في الخمس مباريات الأخرى، كان آخرها أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

ما هي أبرز غيابات مباراة اليوم بين مان يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا؟

يغيب عن مانشستر يونايتد القائد هاري ماجواير، مع استبعاد المدافع “لأسابيع قليلة” بسبب إصابة في ربلة الساق.

وخرج المدافع البالغ من العمر 28 عامًا، والذي غاب عن مواجهة الفريق الإسباني في هزيمة مان يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو، متعثرًا في الشوط الثاني من الخسارة بهدف نظيف على أرضه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وغاب ماجواير عن التدريبات صباح الثلاثاء، وكذلك الظهير الأيسر لوك شو، الذي لا يزال بإمكانه الظهور في مباراة اليوم الأربعاء، لكن قائد مانشستر يونايتد يواجه فترة من الغياب.

وقال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير عن الثنائي “لوك شاو كان في مقر التدريبات يوم الثلاثاء، لذا سأمنحه فرصة للمشاركة”.

وأضاف “هاري بالتأكيد خارج الملعب بشكل أو بآخر. لا يبدو جيدًا. لذا، بصرف النظر عن ذلك، بعيدًا عن الكبرياء المتأثر بالنتيجة، يجب أن نكون مستعدين للانطلاق.”

وقال سولشاير، بعد ضغط الصحافة بخصوص موقف ماجوير: “إنها إصابة في ربلة الساق. قد يستغرق ذلك بضعة أسابيع، لذلك دعونا نرى مدى سرعة تعافيه”.

وتدرب ماركوس راشفورد وعماد ديالو بعيدًا عن المجموعة الرئيسية يوم الثلاثاء مع استمرارهما في إعادة التأهيل من الإصابة، بينما سيغيب آرون وان بيساكا بسبب الإيقاف بعد طرده في خسارة فريقه المفاجئة 2-1 أمام يونج بويز.

بخصوص فياريال، تم إيقاف لاعب الوسط فرانسيس كوكلين، بينما أصيب المهاجم جيرارد مورينو – الذي سجل في نهائي جدانسك وكذلك سجل ركلة الجزاء في فوز الإسبان الدراماتيكي 11-10 بركلات الترجيح، في أبرز غيابات فريق أوناي إيمري عن مباراة اليوم.