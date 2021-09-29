فابيو كابيلو: الحكم التركي دمر ميلان أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تحدث المدرب الإيطالي السابق فابيو كابيلو بعد مباراة ميلان وأتلتيكو مدريد في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وقال إن الحكم التركي كونيت شاكير “أفسد ” أداء الروسونيري “الرائع” في الهزيمة 2-1 أمام الروخي بلانكوس يوم الثلاثاء.

وبدأ الروسونيري المباراة بأفضل طريقة ممكنة، وتفوقوا على أبطال الدوري الإسباني مرة أخرى، وسجلوا الهدف الافتتاحي في النهاية من خلال رافائيل لياو.

ولكن كل شيء تغير بعد مرور نصف ساعة، حيث ساعد طرد فرانك كيسييه وقرار ركلة الجزاء المثير للجدل في الشوط الثاني، أتليتيكو مدريد على العودة بالنقاط الثلاث من عاصمة الموضة.

وقال كابيلو إن أخطاء التحكيم في سان سيرو كانت “خطيرة” ويعتقد أن الحكم “كونيت شاكير” كان يجب أن يحصل على مزيد من المساعدة من حكم الفيديو المساعد.

وأوضح كابيلو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “ميلان لعب بشكل جيد وبجودة عالية. لقد أظهروا بعض الأشياء الرائعة، لكن المباراة أفسدها الحكم.”

وتابع مدرب يوفنتوس وروما السابق “هذا الحكم أشرف على المباراة النهائية في دوري الأبطال أيضًا، لكنني لا أعتقد أنه كان قادرًا على ذلك. لم يساعده حكم الفيديو المساعد. ما حدث في سان سيرو خطير للغاية “.