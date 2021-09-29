تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم أمام دينامو كييف.. البافاري مكتمل الصفوف

تعرف على تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم أمام دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب أليانز أرينا، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل الفريق البافاري مباراة دينامو كييف الأوكراني مكتمل الصفوف، وعينه على حسم الأمور مبكراً في المجموعة التي تضم أيضاً، برشلونة و بنفيكا البرتغالي.

وسيبدأ العملاق مانويل نوير في حراسة المرمى، وأمامه الثنائي سولي و أوباميكانو في محور الدفاع، ويلعب الفرنسي بافارد على اليمين و الكندي ألفونسو ديفيس على اليسار.

وفي وسط الميدان، يلعب جوليان نايجلزمان بالثنائي جوشوا كيميتش و ليون جوريتسكا في محور وسط الميدان، وأمامهم توماس مولر كصانع ألعاب، فيما يلعب سيرجي جنابري و لوروا ساني على الأطراف.

وفي المقدمة، يعتمد بايرن ميونخ في مباراة اليوم على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة خط الهجوم.

بالنسبة لغيابات بايرن ميونخ في مباراة اليوم، يفتقد النادي البافاري لخدمات الفرنسي كينجسلي كومان، ومواطنه كورينتين توليسو، بالإضافة إلى حارس مرمى الفريق الاحتياطي زفن أولريخ.

تشكيلة بايرن ميونخ في مباراة اليوم أمام دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد، أوباميكانو، سولي، ألفونسو ديفيس

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، توماس مولر، سيرجي جنابري، لوروا ساني

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي