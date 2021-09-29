محمد صلاح: يجب أن نلعب جميع مبارياتنا في ملعب بورتو البرتغالي!

تحدث النجم المصري محمد صلاح بعد الفوز العريض لنادي ليفربول على بورتو البرتغالي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وقال مازحاً أن الريدز، يجب أن يلعب جميع مبارياته على أرضه على ملعب الدراجاو في بورتو.

وحقق فريق يورجن كلوب انتصارين من مبارتين في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء حيث تفوق صلاح وزملاؤه على مضيفيهم البرتغالي بخماسية لهدف.

وكان بديل تياجو ألكانتارا “كورتيس جونز” هو نجم العرض، في ليلة سجل خلالها محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ثنائية لكل منهما، وسجل ساديو ماني هدف.

وأصبح ملعب الدراجاو ساحة صيد سعيدة لفريق يورجن كلوب في المواسم الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

بعد فوزهم في أول مواجهة 5-0 قبل موسمين، انتهت المواجهات الأخيرة بين الفريقين في البرتغال 14-2 لصالح ليفربول في مجموع المباريات.

ماذا قال الفرعون المصري محمد صلاح بعد فوز ليفربول الساحق بملعب بورتو؟

تحدث محمد صلاح بعد المباراة، واعترف بأنه لا يوجد سر وراء مستوى فريقه الرائع في المدينة البرتغالية، وأضاف “نعم، أعتقد أننا سيطرنا على المباراة منذ البداية وهذه نتيجة جيدة بالنسبة لنا”.

وتابع “أعتقد أننا الآن سنحتل المركز الأول في المجموعة. إنها مباراة صعبة لكننا سيطرنا على المباراة منذ البداية لذا فهي نتيجة جيدة.”

وأكمل مهاجم الريدز “أعتقد أننا بحاجة للعب مبارياتنا على أرضنا هنا! لا أعرف السر لكننا نحاول دائمًا إعطاء 100 بالمائة في كل مباراة.”

وأردف قائلاً “لقد لعبنا بشكل جيد ضدهم معظم الوقت، خاصة هنا. لقد سجلنا العديد من الأهداف ولكن المباراة لم تكن سهلة منذ البداية.”

وختم نجم المنتخب المصري “نحن نحاول فقط تقديم أفضل ما لدينا وكنا محظوظين في كل مباراة للتسجيل منذ البداية، مما يجعل المباراة أسهل، لذلك نعم، نحن سعداء بذلك.”