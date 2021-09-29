بونوتشي يكشف عن مشاكل تواجد كريستيانو رونالدو في يوفنتوس

كشف الدولي الايطالي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس عن مشاكل تواجد كريستيانو رونالدو في النادي، وأوضح أن لاعبي السيدة العجوز، بدأوا لا شعوريا، في الاعتقاد بأن وجود النجم البرتغالي كان كافيا للفوز بالمباريات.

وغادر رونالدو يوفنتوس بعد ثلاثة مواسم هذا الصيف وعاد إلى مانشستر يونايتد بعد فوزه بلقبين سكوديتي وكأس إيطاليا مع البيانكونيري.

وتم إحضار النجم البرتغالي إلى ملعب أليانز ستاديوم في الميركاتو الصيفي 2018 قادماً من ريال مدريد، وكان يُعتقد أنه القطعة المفقودة في بحث فريق تورينو عن لقب دوري أبطال أوروبا.

وبعد ثلاثة مدربين وثلاثة مواسم، رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس بعد أن سجل 101 هدفًا في 134 مباراة، منها 14 هدفًا من 23 مباراة في دوري أبطال أوروبا أيضًا.

لكن التقارير عن الاضطرابات في كونتاسا ظهرت، وبدا رونالدو على وشك مغادرة البيانكونيري هذا العام، حيث نقل سياراته الخارقة بعيدًا عن إيطاليا بالفعل قبل بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

ماذا قال بونوتشي عن قصة كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس؟

تحدث بونوتشي لصحيفة أثليتيك البريطانية عن فترة كريستيانو رونالدو مع السيدة العجوز، وقال “كان هذا هو الشيء. فكرة أن أحد اللاعبين، حتى الأفضل في العالم، يمكن أن يضمن فوز لفريق يوفنتوس.”

وأوضح “وجود كريستيانو كان له تأثير كبير علينا. مجرد التدريب معه منحنا شيئًا إضافيًا ولكن لا شعوريًا بدأ اللاعبون يعتقدون أن وجوده وحده كان كافياً للفوز بالمباريات.”

وتابع “بدأنا نعجز قليلاً في عملنا اليومي، التواضع والتضحية والرغبة في أن تكون هناك من أجل زميلك في الفريق يومًا بعد يوم. على مدى السنوات القليلة الماضية، أعتقد أنه كان بإمكانك رؤية ذلك “.

وعلى الرغم من سجله المذهل في الدوري الإيطالي أيضًا، يعتقد بونوتشي أن كريستيانو كان بحاجة إلى الفريق بقدر ما كان الفريق في حاجة إليه.

وأكمل مدافع اليوفي “الموسم الماضي، احتلنا المركز الرابع وفزنا بكأس إيطاليا لأننا أصبحنا فريقًا مرة أخرى. إذا ألقيت قطعة من الخشب في غرفة الملابس قبل تلك المباريات، لكانت قد اشتعلت فيها النيران مثل الكهرباء التي تمر عبرها.”

وأردف قائلاً ”لقد فاتنا ذلك. ربما كان من المسلم به أننا إذا منحنا الكرة لكريستيانو، فسيفوز لنا بالمباراة. لكن كريستيانو كان بحاجة إلى الفريق بقدر ما كنا بحاجة إليه.”

وختم بطل يورو 2020 مع منتخب إيطاليا بالقول “يجب أن تكون هناك مبادلة، لأن الفريق هو الذي يرفع الفرد حتى لو كان الفرد هو أفضل لاعب على هذا الكوكب “.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، وصل إلى الهدف 111 مع المنتخب الوطني للبرتغال، ليصبح أفضل هداف على الإطلاق دوليا، كما فاز بالحذاء الذهبي في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 هذا الصيف.