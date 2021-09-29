بعد صعوده للدوري.. صفقات نادي فيوتشر.. الإعلان عن ضم ثنائي الأهلي رسميًا.. ورفض عرض بيراميدز لضم لاعب وسط الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - كشف ناي فريق فيوتشر، الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، عن تفاصيل التعاقد مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مروان محسن، وناصر ماهر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022.



وأوضح أحمد شوبير، نائب رئيس فريق فيوتشر، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فريقه أتم التوقيع مع ثنائي القلعة الحمراء، مروان محسن وناصر ماهر، الذي سينضم للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز بعد رفض القلعة الحمراء عرض نادي بيراميدز للتعاقد مع الأخير.

وقال «شوبير»: «رسميا مروان محسن في فيوتشر وناصر ماهر يلحق به بعد موافقة الأهلي على عرض فيوتشر، ورفض عرض بيراميدز».

ومن المنتظر أن يظهر مروان محسن مع فيوتشر، في الأيام المقبلة، بعد توصله لاتفاق للتوقيع والانضمام للفريق بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، خاصة أن اللاعب كان قد فسخ عقده مع المارد الأحمر بالتراضي بناء على قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، والذي أبلغ الإدارة بعدم حاجته لجهود اللاعب في الفترة المقبلة.

وكان «محسن»، صاحب الـ32 عاما، قد خاض مباريات عديدة رفقة أندية بتروجت والإسماعيلي وجيل فيسنتي البرتغالي قبل انضمامه للنادي الأهلي في صيف 2016.

ويعقد فريق فيوتشر مؤتمرا صحفيا، خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن صفقاته الجديدة قبل بداية الموسم، علما بأن نادي كوكاكولا كان قد باع فريق الكرة لفيوتشر، بعد صعوده مباشرة للدوري الممتاز.

يذكر أن شركة فيوتشر كانت قد وضعت التشكيل النهائي الخاص بمجلس إدارة النادي، والذي ضم المهندس وليد زكي، رئيسًا للنادي، وأحمد شوبير، نائبًا له، والدكتور وليد دعبس، أمينًا للصندوق، وفي العضوية كلا من: النائب علاء عابد، والمهندس «محمد حلاوة، ووائل طارق إسماعيل»، والكابتن أيمن منصور، والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم.