شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر روى يرفض دعم صفوف اليد فى الزمالك بلاعب محترف فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمادة عبد البارى مدير فريق كرة اليد بنادى الزمالك عن رفض المدير الفنى الإسبانى للفريق أوليفر روى دعم صفوف الفريق بلاعب محترف فى بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " المقرر إقامتها فى السعودية أكتوبر المقبل .

و قال عبد البارى فى تصريح لـ الخليج 365 أن المدير الفنى يكتفى بالصفقات الجديدة التى أبرمها الفريق قبل بداية الموسم الحالى أمثال كريم هنادوى و سيف الدرع و محمد بسيونى مودى بجانب أساسيين الفريق .

و أكد عبد البارى مشاركة الفريق فى كاس العالم للأندية "السوبر جلوب" بالسعودية الشهر المقبل بقائمة الفريق الكاملة بـ 20 لاعبا.

وتضم قائمة لاعبى الزمالك كلا من : كريم هنداوي ومحمود خليل “فلفل” وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار و مصطفى بشير و مازن رضا وأحمد مؤمن “دودو” ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء “لوكا” ومحمد بسيوني “مودي” وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان “هتلر” ووسام نوار وخالد وليد.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع برشلونة المحترف فى صفوفه على زين يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى مواصلة التفوق على الأهلى بقمة السوبر الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019 .

وخطف فريق الزمالك التأهل إلى كأس العالم للأندية "السوبر جلوب"، المقرر انطلاقها شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بحصده للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ، حيث توج الزمالك باللقب من قبل أعوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018، 2019.