الأهلى راحة 3 أيام ويستأنف تدريباته الأحد استعدادا لبطل النيجر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام علي أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.