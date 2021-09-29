شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة وفد الأهلى إلى أوروبا بشأن تسويق الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل الأهلي تفاصيل سفر وفد من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء إلى في رحلة أوروبية خلال شهر أكتوبر المقبل بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الأخيرة، وخطة عمله في رحلته الخارجية.

قال المصدر إن هدف مسئولو الأهلي من الرحلة الأوروبية ليس فتح تعاون مع عدد من الأندية الأوروبية على مستوى تبادل اللاعبين وتسويقهم في عدد من الأندية الأوروبية فقط، بل أيضا لقضاء فترة معايشات للاعبين ومدربي قطاع الناشئين بالأهلي والتعاون أيضا بشأن إقامة معسكرات خارجية للفريق الأول أو فرق قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي الموافقة على سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ومايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك وسلوفاكيا، لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش، بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

شدد المصدر على أن هدف مسئولو الأهلي أن يضخ قطاع الناشئين موارد مالية جديدة للنادي ويتحول من مصدر لا يدر أي دخل إلى مصدر مهم من مصادر الدخل داخل القلعة الحمراء.