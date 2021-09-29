شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب : رابطة الاندية المحترفة لها مقر بالجيزة وحساب بنكى منفصل عن الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدورى المصرى أن الرابطة سيكون لها حساب بنكى خاص ومقر بالجيزة منفصل عن اتحاد الكرة ، وقال أحمد دياب فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الرابطة استقرت على مقر خاص لها بالجيزة بعيداً عن مقر الجبلاية وسيتم عرض كل التفاصيل فى اجتماع السبت لإتخاذ القرار النهائى".

ويضيف أحمد دياب:" الرابطة سيكون لها حساب بنكى خاص بها ومنفصل كلياً عن اتحاد الكرة".

وأكمل :"الدورى الجديد سيبدأ بعد 25 أكتوبر المقبل، وستكون قرعة الدورى مفتوحة بمعنى أنه من الممكن أن يتواجه الأهلى والزمالك في أي جولة ولا يوجد استثناءات في القرعة لتكون فرص الدورى متساوية بين الأندية".

وتابع :"نعمل الآن على وضع لائحة لرابطة الأندية، وحسم شكل الدورى الممتاز الجديد يوم السبت المقبل، وشكل بث مباريات الدورى سيتحسن في الموسم الجديد.