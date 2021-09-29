شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى: طموح المقاصة سيختلف فى الموسم الجديد لأن غالبية عناصره من "صغار السن " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب تامر مصطفى المدير الفني للمقاصة عن سعادته للتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق الفيومي والعمل مع وليد هويدي المشرف العام على الكرة، والذي يمنحه كل الدعم ومعه النائب أحمد هويدي واللواء عمرو هويدي.

قال مصطفى في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "طموحي كبير بعدما جئت على نادي صاحب تاريخ كبير و له باع بالدوري الممتاز ونموذج كان رائع ومدربين كبار سبقوني في تولي هذا المنصب" ..وأشار تامر مصطفى الى انه يحاول الحفاظ على هوية الفريق ولكن الطموح سيختلف بعض الشيء بسبب وجود لاعبين صغار ويمثلون 70% من أبناء النادي وأتمنى التوفيق، وهذا التحدي أخذته على نفسي في الدوري في محاولة لإثبات نفسي بصورة مختلفة".

وعن تفريغ المقاصة من نجوم الكبار مثل باسم مرسي وشميلس بيكلي ومحمود حمدي وهشام محمد وغيره، رد مصطفى قائلا: "جئنا على الوضع القائم وقال لي وليد هويدي نحاول تحقيق نموذج جديد بالدوري المصري في حدود امكانياتنا والظروف الحالية التي نمر بها وكنت راض عن هذا الوضع ولكن المقاصة دائما يخرج لاعبين كبار للكرة المصرية سواء كلاعبين أو مدربين".

أضاف: "مع الخبرات القليلة ولكن اللاعبين الصغار لديهم اصرار وتحدي وطموح ونحاول ندعم بمجموعة من اللاعبين من الدرجة الثانية وهي مرحلة جديدة للاعبين وعليهم إثبات أنفسهم".