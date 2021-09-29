شكرا لقرائتكم خبر عن الجهة الإدارية تستفسر من اتحاد الكرة عن أسباب تصنيف "الـ146 ناديا" بدلا من 96 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة خطابا من وزارة الشباب والرياضة للاستفسار عن سبب قيام الجبلاية بتصنيف الاندية لـ 146 ناديا وعدم تصنيفهم ل 96 ناديا كما حدث من قبل.

وأرجع مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أن السبب في التصنيف هو العمل بلائحة 2017 خاصة أنه لم يتم اعتماد اللائحة السابقة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وبالتالي تم التصنيف علي أساس بنود لائحة 2017 والتي تنص علي تأهل فرق الدوري الممتاز وفرق القسم الثاني بالاضافة إلى فرق القسم الثالث والتي حصلت علي 50 نقطة من المشاركة في الدوري و كأس مصر.

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد خطابًا إلى وزارة الشباب والرياضة اعتزام الاتحاد الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية بناء على طلب الأندية ووفقًا للائحة المالية الصادرة عن الوزارة، فيما تم الانتهاء من تصنيف الأندية التي لها حق حضور الجمعية ب 146 ناديا.

من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وليد العطار مديرًا تنفيذيًا للاتحاد بعد قيامه بأعمال المنصب نفسه خلال الفترة السابقة، وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العمومية حسب ما تقضي اللوائح المنظمة لذلك.