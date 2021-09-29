شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ دراسة بطل النيجر بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على فيديوهات لمباريات فريق الحرس الوطني بطل النيجر قبل المواجهتين التي تجمعهما في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل، من أجل دراسة عناصر القوة والضعف في صفوف بطل النيجر.

ويعكف الجهاز الفني على دراسة طريقة لعب بطل النيجر وطريقته في تحضير الهجمة وفي الاستحواذ على الكرة ونقلها للأمام، وكذلك التصرف في المواقف الدفاعية والهجومية، من أجل استغلال في صفوفه في تخطيه والصعود إلى دور المجموعات الإفريقي.

كما ينوي موسيماني عقد محاضرات مع لاعبي الأهلي لمشاهدة طريقة لعب بطل النيجر من أجل التعرف على المنافس عن قرب ومعرفة ابرز اللاعبين في صفوفه وأضعف النقاط في خطوطه الثلاث في خطة الانقضاض على المنافس وتحقيق مهمة الصعود إلى دور المجموعات بسلاسة.

وحسم مسئولو النادي الأهلي الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن الدخول في مفاوضات مع باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي خلال ميركاتو الصيف الجاري ، وقال مصدر في الأهلي، إن مسئولى القلعة الحمراء لم يتحدثوا من قريب أو بعيد مع نجم الإسماعيلي أو وكيل أعماله، موضحاً أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني تماماً.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يفكر في ضم أي لاعب من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية سواء كان باهر المحمدي أم غيره ، وشدد المصدر على أن النادي غير مسئول عما يُثار في وسائل الإعلام بشأن التفاوض مع بعض اللاعبين، مؤكداً أن بعض وكلاء اللاعبين يستغلون اسم الأهلي لتحقيق مكاسب وأهداف شخصية.

وكشف المصدر عن اكتفاء الأهلي بالصفقات التى أبرمها الصيف الجاري ، وهي : بيرسي تاو وميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البدري وأن كان الأخير قد رحل لنادي فيوتشر علي سبيل الإعارة، بجانب الثنائي العائد من الإعارة أحمد عبد القادر وعمار.