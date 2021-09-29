شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يكشف كواليس إشادة كيروش بالطلائع بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش عن سعادته الكبيرة بانضمام 3 لاعبين من فريقه لقائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لودية ليبيريا قبل خوض مباراتى ليبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال عبد الحميد بسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تلقيت اتصالا هاتفياً من ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر نقل لى خلاله إعجاب كيروش مدرب الفراعنة بفريق طلائع الجيش بعد مشاهدته لمباراة السوبر، مشيداً بقدراتى التدريبية كاشفاً عن إعجابه بعدد كبير من نجوم الطلائع".

ويضيف عبد الحميد بسيونى "سعدت كثيراً بإشادة كيروش وحديثه الرائع وأتمنى أن يجد ثلاثى الطلائع مكاناً أساسياً فى تشكيلة الفراعنة فهم يستحقون ذلك بعد أدائهم المتميز فى الفترة الاخيرة".

واختار كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الخميس باستاد برج العرب.

وضمت القائمة أكثر من لاعب من فريق طلائع الجيش، والمتوج منذ أيام قليلة بطولة السوبر المحلى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح 3 / 2، وتضمنت القائمة 24 لاعباً من بينهم ثلاثى طلائع الجيش محمد بسام حارس المرمى ومهند لاشين وأحمد سمير، وهؤلاء الثلاثى تألقوا بقوة فى مباراة السوبر المصرى الأخير أمام الأهلى بشكل لفت أنظار الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة بقيادة كيروش.

وتألق محمد بسام حارس مرمى فريق الطلائع خلال الموسم، وهو ما ظهر خلال مشاركته فى مختلف البطولات سواء الدورى، أو السوبر أو كأس مصر، حيث شارك مع فريقه فى الموسم المنقضى خلال 36 لقاء وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلال 12 لقاء فى حين استقبل 38 هدفا.

شارك مهند لاشين مع الطلائع هذا الموسم فى 28 مباراة ببطولة الدورى، ومباراة كأس مصر، وبالإضافة إلى مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى التى توج بها الفريق على حساب الأهلى، سجل فى بطولة الدورى هذا الموسم هدفا وصنع مثله.

فيما شارك سمير مع الطلائع فى 33 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 4 أهداف، وشارك فى مباراتين بكأس مصر بالإضافة إلى مباراة السوبر المحلى.