شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نرفض تغيير شكل الدورى.. وتعاقدت مع 17 صفقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة أن ناديه سوف يطلب إبقاء شكل الدورى على ما هو عليه دون تغيير فى اجتماع الأندية مع الرابطة السبت المقبل، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم "سموحة سوف يطلب إقامة دورى الموسم الجديد من دورين مثل الموسم الماضى، نحن فى بلد كبير لا يصح تغيير شكل الدورى كل موسم، الكرة مهمة ولعبة شعبية وشكل المسابقات مهم للغاية، ومستعدون لتحمل كل الضغوط سواء اللعب كل يومين مثل الموسم الماضى طالما النظام سيطبق على الكل بعدالة".

وأضاف رئيس سموحة "أخطاء الحكام وفرت لسموحة دفع مكافأة المركز الثانى للاعبين، كنت أتمنى دفع المكافأة أفضل من معاناة الظلم التحكيمى، مستبشر خير برابطة الأندية وبوجود عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام لتحقيق العدالة بالموسم الجديد".

وأكمل فرج عامر "لدى ثقة شديدة فى عملى داخل سموحة ورغبة الناس فوق دماغى لكن الأمور محسومة فى انتخابات نادى سموحة، وراضى عن صفقاتنا هذا الموسم رغم رحيل عدد كبير من اللاعبين، تعاقدنا مع 17 لاعبا منهم 11 لاعب انتقال حر بدون مقابل وصغيرين فى السن، ولغينا فكرة الإعارات وأتوقع ظهور نجوم جدد فى سموحة بالموسم الجديد".

وتابع رئيس سموحة "لاعب يلعب فى الدورى الإسبانى لديه مشكلة مع الضرائب ومشكلة انفصال عن زوجته ويريد اللعب خارج أوروبا وتلقينا عرض من شركة للتعاقد معه وحصل مفاوضات لكن الشروط الخاصة مثل السيارة والتأمين الخاص له ستحدث فارقا كبيرا بينه وبين اللاعبين فرفضنا إتمام الصفقة".