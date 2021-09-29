شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحدد عدد التبديلات فى الموسم الجديد.. و5 تغييرات الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مسئولو رابطة أندية الدورى الممتاز عدد التبديلات للاعبين فى الموسم المقبل 2021 – 2022، بناء على مقترحات الأندية خلال إجراء قرعة الدورى المقرر لها 5 أكتوبر المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد طبق عدد التغييرات فى الموسم المنقضى بـ5 تغييرات بناء على ظروف كورونا، بعد قرار الاتحاد الدولى بزيادة عدد التبديلات من 3 إلى 5 لاعبين فى المباراة الواحدة.

ومنح الاتحاد الدولى فيفا الاتحادات الأهلية أحقية تحديد عدد التغييرات فى مباريات الموسم المقبل، وبالتالى قررت رابطة الأندية المحترفة فى مصر برئاسة أحمد دياب منح الأندية حرية إقرار عدد التغييرات خلال مراسم سحب قرعة الدورى المقرر لها 5 أكتوبر المقبل.

وكشف مسئولو رابطة الأندية أنه يحق للرابطة تغيير شكل مسابقة الدورى العام فى الموسم الجديد، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، خاصة أن قرار التغيير سيكون بموافقة الأندية وهى الجمعية العمومية للدورى الممتاز.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية أن قرار تغيير شكل الدورى سيكون قرار الأندية وبعد التصويت عليه من جانب الأندية أيضا، وبالتالى سيكون من الصعب أن يرفض اتحاد الكرة رغبة الأندية فى تغيير شكل الدورى.