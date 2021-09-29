شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تقرير بونفرير يطيح برباعى الأهلى بعد إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية، العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

الهولندى بونفرير المدير الفنى الأسبق للأهلى كان السبب الرئيسى فى رحيل 4 لاعبين من القوام الأساسى للفريق الأحمر فى وقت من الأوقات، لكن الغريب أن قرار بونفرير تم تنفيذه عقب إقالته من منصبه.

تولى بونفرير تدريب الأهلى عقب رحيل مانويل جوزيه فى ولايته الأولى، واستمر مع الأهلى لمدة موسم وتمت إقالته، وأوصى بونفرير قبل رحيله عن الفريق بضرورة الاستغناء عن 4 لاعبين من القوام الأساسى وهم سمير كمونة ومحمد فاروق ووليد صلاح الدين وعلاء إبراهيم، وذلك عبر تقرير كتبه قبل الإقالة.