الامارات | العراقي عدنان حمد يقطع على نفسه عهداً أمام الجمهور الأردني

شكرا لقرائتكم خبر عن العراقي عدنان حمد يقطع على نفسه عهداً أمام الجمهور الأردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع العراقي عدنان حمد على نفسه عهداً أمام الجمهور الأردني بإعادة منتخب "النشامى" ليكون ضمن قائمة أفضل ستة منتخبات في قارة آسيا.

وقال حمد في تصريحات نقلتها صحيفة الغد الأردنية عن إذاعة "أمن إف ام" إن لديه ثقة كاملة في منظومة الكرة الأردنية رغم عودته وتسلمه مَهمّة جديدة قديمة في وقت مهم بعد عدم تأهل المنتخب الوطني للدور الحاسم لتصفيات كأس العالم.

وأضاف حمد أن العمل بدأ بشكل متواصل لتحقيق الأهداف المرسومة بعودة الكرة الأردنية كواحدة من أهم المنتخبات القوية في آسيا.

وعن تقييمه لدوري المحترفين الأردني، قال حمد: "إنه تنافسي لكنه ليس قوياً، بحيث صعدت بعض الأندية للمنافسة رغم أنها كانت بعيدة في السنوات الماضية، وكذلك بعض الأندية مهددة بالهبوط".

وأشار إلى أن "المستوى الفني للاعبين ضعيف كبير، بسبب ما تواجهه الأندية من مشاكل وخاصة بأن عددا منها تدار عبر إدارات مؤقتة".

وحول اللاعبين المحترفين في الخارج، قال حمد، إن "هناك متابعة دقيقة لهم، وسيكون بعض منهم في تشكيلة المنتخب الوطني".

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