الامارات | ثلاثة أشهر تفصل أشرف بن شرقي عن الانضمام للأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة أشهر تفصل أشرف بن شرقي عن الانضمام للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية مصرية عن اقتراب لاعب الزمالك الدولي المغربي أشرف بن شرقي، من ارتداء قميص النادي الأهلي في الموسم المقبل، اذ أشارت التقارير إلى أن بن شرقي سيوقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء في يناير المقبل، وخلال الأشهر الستة الأخيرة في عقده والتي يحق له من خلالها التوقيع لأي ناد أخر وفق لوائح "فيفا".

وقال الإعلامي، محمد فاروق عبر قناة صدى البلد: "إن مدير التعاقدات في النادي الأهلي، أمير توفيق قد تواصل مع وكيل أشرف بن شرقي واتفقا على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، ولم يعد يفصل اللاعب عن النادي الأهلي سوى ثلاثة أشهر فقط".

وفي وقت خرجت فيه تأكيدات إعلامية من نادي الزمالك تؤكد أن جلسة المفاوضات الأخيرة التي جرت بين إدارة الزمالك واللاعب المغربي لم تُسفر عن أي جديد بشأن تمديد العقد، فإن اللاعب يتمسك بالشرط الجزائي البالغ قيمته 500 ألف دولار للرحيل عن الزمالك في التوقيت الذي يختاره، فيما عرض مسؤولو الزمالك أن تكون قيمة الشرط الجزائي مليوني دولار، وتُفعل بعد السنة الأولى من تجديد عقده.

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