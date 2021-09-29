الامارات | الجزيرة يواجه العروبة في دور الـ16 بالكأس.. وشباب الأهلي مع الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه العروبة في دور الـ16 بالكأس.. وشباب الأهلي مع الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة دور الـ 16 في كأس رئيس الدولة لموسم 2021-2022 التي سحبت اليوم بنظام الاتصال المرئي عن بعد، الجزيرة حامل لقب بطولة الدوري للموسم المنصرم أمام فريق العروبة، فيما يواجه الوحدة فريق عجمان، ويلتقي اتحاد كلباء مع الفائز في المباراة "2" بالتصفيات التمهيدية للكأس، بينما يواجه فريق الإمارات نظيره بني ياس، وخورفكان الوصل، والنصر مع العين، والشارقة مع الفائز في المباراة رقم "1" بتمهيدي الكأس، ويلتقي شباب الأهلي حامل لقب الموسم المنصرم مع الظفرة.

وجنبت القرعة مواجهة مباشرة بين الجزيرة بطل الدوري وشباب الأهلي في هذا الدور، علما أنه وفقا لآلية سحب القرعة فقد تم وضع الجزيرة على راس جدول المباريات، وشباب الأهلي في نهاية الجدول، فيما تم تسكين بقية الفرق من أندية المحترفين من الأرقام "2" ولغاية 15 في جدول المباريات، وستقام مباريات دور الـ 16 وربع النهائي والدور النهائي بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة، فيما يقام نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب.

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