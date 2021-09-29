اتحاد الكرة يحسم أمر إقالة شوقي غريب.. ويكشف أسباب عودته

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الغضب والاستياء انتابت عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة والخاص بعودة شوقي غريب لقيادة المنتخب الأولمبي مرة آخري بعد إقالته قبل عدة أسابيع، بعد الخروج من أولمبياد طوكيو 2020 على يد منتخب البرازيل، في الدور ربع النهائي، ليفشل في تحقيق أي ميداليات.

بدوره، كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، كل التفاصيل المتعلقة بعودة شوقي غريب، لقيادة المنتخب الأولمبي مرة أخرى، بعد إقالته قبل عدة أسابيع، بعد الخروج من أولمبياد طوكيو 2020 على يد منتخب البرازيل، في الدور ربع النهائي، ليفشل في تحقيق أي ميداليات، بجانب الهجوم على المستوى الذي ظهر به منتخب الفراعنة في العُرس العالمي الكبير.

وقال «مجاهد» في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»: «سبب عودة شوقي غريب للمنتخب الأولمبي، هو تخفيض راتبه؛ إذ كان يتقاضي قبل إقالته 500 ألف جنيه في الشهر».

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة: «أنا مشيته ورجعته تاني لتقليل عقده، شوقي غريب كان بياخد 500 ألف جنيه راتب شهري، تحدثت معه واتفقنا على خصم 50% من راتبه، ليتقاضى 250 ألف جنيه فقط في الشهر، وهذا كان السبب الرئيسي في عودته مرة أخرى».

وعن إمكانية إقالة شوقي غريب، خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الغضب والهجوم الكبيرة التي يتعرض لها اتحاد الكرة، أكد «مجاهد» أن هذا لن يحدث، والمدرب مستمر وباق في منصبه.

وأوضح رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أنه يجرى التجهيز خلال المرحلة الحالية للمنتخب الوطني، الذي يشارك في أكثر من مهمة، أبرزها تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، بجانب البطولة العربية، وبعدها كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في يناير المقبل، بجانب انطلاق البطولات المحلية الجديدة، وتحديدا الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة وافق في اجتماعه الاثنين الماضي، على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد، بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل «مواليد 2001»، ومعه معتمد جمال، مدربا عاما، ووائل رياض، مدربا، وطارق سليمان، مدربا لحراس المرمى، وكمال عبدالواحد، معدًا بدنيًا.