مدرب ريال مدريد: لا نستحق الخسارة أمام شيريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

يرى الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة التاريخية على يد ضيفه المولدوفي شريف تيراسبول 1 /2 مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال انشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة "بخلاف القلق، نشعر بالحزن ، لعبنا بقوة وظهرنا بشكل جيد، خسرنا بسبب تفاصيل بسيطة رغم ذلك أدى الفريق بشكل جيد ، لم يكن باستطاعتنا أن نؤدي بشكل أفضل وصولا للثلث الأخير من المباراة، لكن من الصعب توضيح أسباب الهزيمة".

وأضاف "هي تفاصيل بسيطة كلفتنا المباراة ، هو درس بالنسبة لنا من أجل المستقبل بما أنها هزيمة غير مستحقة ، لاحت لنا فرص ، أعتقد في النهاية أن كافة الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة لهم وبشكل سيء بالنسبة لنا".

وختم المدرب الإيطالي بالقول "أهدرنا ثلاث نقاط والصراع بات مفتوحا على مصراعيه في المجموعة ، علينا الفوز بالمباراة التالية".